Tokat'ta 3 kişinin tabanca ile vurularak öldürülmesi olayı bölge halkında korku uyandırdı - Son Dakika
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Tokat'ta 3 kişinin tabanca ile vurularak öldürülmesi olayı bölge halkında korku uyandırdı

17.11.2022 12:29

Tokat'ta köy muhtarı ve 2 kişinin tabanca ile öldürülmüş halde bulunması bölge halkını tedirgin etti. Şahısların yanında 2 tabanca bulunurken köy sakinlerinden Nail Ağır'ın sözleri ise kafa karışıklığına neden oldu. Ağır, "Aralarında bizim bildiğimiz kadar bir sorun yoktu. Her gün beraber oturup kalkıyorlardı" ifadelerini kullandı.

Tokat merkeze bağlı Eskiköy yaylasında yakınlarından haber alamayan köylüler yaylada bulunan ağılın olduğu bölgeye gitti. Bir hafif ticari aracın yanında 3 kişinin hareketsiz olarak yattığını fark eden köylüler jandarmaya haber verdi.

Tokat'ta 3 kişinin tabanca ile vurularak öldürülmesi olayı otopsiden sonra netleşecek

2 TABANCA VE ÇOK SAYIDA BOŞ KOVAN BULUNDU

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri Köy muhtarı Bahattin Karnak (47), Aydın Karnak (45) ile Halil Kargın (52) öldüğünü tespit etti. Olay yerinde yapılan incelemede şahısların yanında 2 adet tabanca ile çok sayıda boş kovan bulundu.

Tokat'ta 3 kişinin tabanca ile vurularak öldürülmesi olayı otopsiden sonra netleşecek

2 KİŞİYİ ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİĞİ TAHMİN EDİLİYOR

İlk bulgulara göre Aydın Karnak'ın diğer 2 kişiyi öldürdükten sonra intihar ettiği değerlendirildi. Otopsi işlemlerinin ardından olayın netlik kazanması bekleniyor.

Tokat'ta 3 kişinin tabanca ile vurularak öldürülmesi olayı otopsiden sonra netleşecek

"HER GÜN BERABER OTURUP KALKIYORLARDI"

Köy sakinlerinden Nail Ağır ise muhtar ile ölen kişinin yakın akraba olduklarını söyledi. Köy halkı olarak olayın şokunu yaşadıklarını belirten Ağır, "Aralarında bizim bildiğimiz kadar bir sorun yoktu. Her gün beraber oturup kalkıyorlardı. Birbirlerini mi vurdu başkası mı vurdu bilemiyoruz. Otopside belli olacak" dedi.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3. Sayfa Tokat'ta 3 kişinin tabanca ile vurularak öldürülmesi olayı bölge halkında korku uyandırdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tokat'ta 3 kişinin tabanca ile vurularak öldürülmesi olayı bölge halkında korku uyandırdı - Son Dakika
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