Tokat'ta 3. Okuma Kültürü Ödül Töreni gerçekleştirildi - Son Dakika

Tokat'ta, "Kitap Tokat Projesi" kapsamında en çok kitap okuyan öğrenciler ödüllendirildi.

26 Haziran Atatürk Kültür Sarayı Konferans Salonu'nda yapılan ödül töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törende Kitap Tokat Projesi kapsamında Tokat'ta yapılan faaliyetlerin sunumu yapıldı. Öğrenciler tarafından müzik dinletisi ve gösteriler sunuldu.

Vali Ozan Balcı, törende yaptığı konuşmada, yarışmaya katılan tüm öğrencileri tebrik etti.

Dereceye giren, ödül alan öğrencileri de ayrıca tebrik eden Balcı, "Onları destekleyen velilerini de kutluyorum. Çocuklarının başarılarıyla ne kadar gurur duysalar azdır. Onlar aynı zamanda bizim çocuklarımız. Zaten böyle düşündüğümüz için onların gelecekleri açısından, hayata hazırlanırken biz onlara destek veriyoruz. İnanın çok güzel bir iş yapıyoruz bu kitap okuma işinde. Şöyle ifade edeyim, kitap okuyup da başarısız olan insan hemen hemen yoktur. Kitap okuyan insanlardan zarar gelmez." dedi.

Kitap okumanın yaygınlaştırılmasının önemine vurgu yapan Balcı, şunları kaydetti:

"Kitap okumak zihni berraklaştırır, aklı güzelleştirir, insanları bilgi ve kültür sahibi yapar. Ayrıca çocukların akademik anlamda başarılı olmalarına da büyük katkı sağlar. Ben inanıyorum ki buraya katılan, kitap okuma işine ağırlık veren çocuklar sınavlarda ve derslerinde de çok başarılı olacaklar. Kitap okumak yemek yemek gibi su içmek gibi boş zaman işi değildir. Özel zaman ayrılması gereken bir görevdir. Hatta insanın gündelik hayatında en önemli zamanlarından biridir kitap okumak. Dolayısıyla çok güzel bir iş yapıyorsunuz benim de çok hoşuma gidiyor. Mesela çocukların hayallerini gerçekleştirmesi konusunda kitap okuma etkinlikleri büyük katkı sağlayacak. Bu işi yürüten öğretmenlerimiz de çok fedakar şekilde çalışıyorlar. Çok teşekkür ediyorum. Okul müdürlerine, kitap okuma komisyonlarına, kütüphanecilerimize, kütüphane müdürlerimize, çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Büyük iş yapıyorlar." dedi.

Törende, proje kapsamında en çok kitap okuyan öğrencilere hediyeleri Vali Balcı tarafından verildi.