Tokat'ta, 30 dönüm buğday tarlası kül oldu - Son Dakika
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Tokat'ta, 30 dönüm buğday tarlası kül oldu

25.07.2022 16:04
Tokat'ta, 30 dönüm buğday tarlası kül oldu

Tokat'ın Zile ilçesinde çıkan yangında 30 dönüm ekili buğday tarlas küle döndü.

Tokat'ın Zile ilçesinde çıkan yangında 30 dönüm ekili buğday tarlas küle döndü.

Edinilen bilgiye göre yangın, Zile ilçesi istasyon yolu üzerinde bulunan H. K.'ya ait tarlada meydana geldi. Elektrik tellerinden sıçrayan kıvılcımdan çıktığı ileri sürülen yangında buğday tarlası alev aldı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangını gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeni ile buğday tarlası küle dönerken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - TOKAT

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Kaynak: İHA

Tokat, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tokat'ta, 30 dönüm buğday tarlası kül oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tokat'ta, 30 dönüm buğday tarlası kül oldu - Son Dakika
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