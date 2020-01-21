Tokat'ta 33 köy yolu ulaşıma kapalı - Son Dakika

Tokat'ta gece saatlerinde etkili olan ve gün boyu devam eden kar yağışı nedeniyle kapalı olan 87 köy yolundan 54'ü açıldı, 33 köy için ise çalışmalar devam ediyor.



Tokat Valiliği tarafından yapılan duyuruda, Tokat'ta merkez ilçe ile birlikte toplamda 12 ilçede kapalı olan 87 köy yolunun trafiğe açılması için karayolları ve il özel idaresine bağlı ekipler durmaksızın çalıştı. Önceki geceden beri etkisini yitirmeden devam eden kar yağışıyla yoğun mücadele eden ekipler kapalı olan 87 köy yolunun, 54'ünü açtı. Kalan 33 köy için ise çalışmaların devam ettiği bilgisi paylaşıldı. - TOKAT