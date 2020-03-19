Tokat'ta 4.2 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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Tokat'ta 4.2 büyüklüğünde deprem

6 saat önce

TOKAT'ın Almus ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tokat'ta 4.2 büyüklüğünde deprem, System.String[]

TOKAT'ın Almus ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Tokat'ın yanı sıra Sivas'ta da hissedilen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Tokat'ın Almus ilçesi Mescitköy yakınları olarak saptadığı deprem, saat 11.04'te meydana geldi. Yerin 19.70 kilometre derinliğinde olan deprem, Tokat'ın yanı sıra Sivas'ta da hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan deprem, can ve mal kaybına yol açmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne ait olup, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı.


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Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 11:49 Kaynak: DHA

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