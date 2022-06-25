Tokat'ta "4. Buzağı Güzellik Yarışması" - Son Dakika
Üye Girişi

Tokat'ta "4. Buzağı Güzellik Yarışması"

25.06.2022 14:13

Tokat'ta "4. Buzağı Güzellik Yarışması" gerçekleştirildi.

Tokat'ta "4. Buzağı Güzellik Yarışması" gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü kampüsünde Tokat İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği tarafından düzenlenen yarışmada, sahiplerince getirilen üç kategoride 33 buzağı yarıştı.

Buzağıların sahiplerince izleyicilerin önünde gezdirilmesinin ardından jüri tarafından değerlendirme yapıldı.

Değerlendirme sonucu simental ırkında "Aybeniz", holstein ırkında "Kumru", montofon ırkında ise "Oyunbozan" isimli buzağılar birinci seçildi. Dereceye giren buzağı sahiplerine ödülleri Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan ve CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz tarafından verildi.

Vali Hatipoğlu, buradaki konuşmasında, günümüzde tarımı bilinçli yapmanın en önemli unsur haline geldiğini söyledi.

Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine teşekkür eden Hatipoğlu, "Tokat'ta devletimiz, ülke genelinde olduğu gibi tarım ve hayvancılığı fazlasıyla geliştirebilmek, kalkındırmak ve çiftçimizi yönlendirmek için çeşitli çalışmalar yapıyor, bundan sonra da yapmaya devam edecek. Çalışmalarımızı her geçen gün artırma hususunda büyük çaba içerisindeyiz. Tarımı daha bilinçli, daha özverili ve modern usullerle yapmak şeklinde yönlendirmelerimiz bundan sonra da devam edecek." ifadelerini kullandı.

Etkinliğe MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, İl Jandarma Komutanı Albay Bahri Bostancı, İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Şahin ile vatandaşlar katıldı.

YORUMLAR
500
Göreme'de Miss Cappadocia 2022 Güzellik Yarışması Göreme'de Miss Cappadocia 2022 Güzellik Yarışması 'Global Model of The World and Miss Cappadocia 2022 Güzellik Yarışması' sonuçlandı 'Global Model of The World and Miss Cappadocia 2022 Güzellik Yarışması' sonuçlandı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tokat'ta '4. Buzağı Güzellik Yarışması' - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:50 "İstanbul'da ekmek 5 lira oldu" konusuna değinen Türkiye Fırıncılar Federasyonu: Uygulama pazartesi günü son bulacak
17:46 Balkondan düşen 1 yaşındaki mucizevi kurtuluşu! Anbean kaydedildi
17:44 Fenerbahçe Danilo Pereira'yı renklerine katmak istiyor! Teknik direktör Jorge Jesus devrede
17:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri ile görüştü! İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik talebi hakkında hususla ele alındı
17:01 Futsal U19 Milli Takımımız hayat kurtardı! O anlar saniye saniye kameralara yansıdı
16:27 Astsubay, 24 yaşındaki sevgilisini öldürdükten sonra intihar etti
16:24 Demet Akalın, Nagihan'ın Survivor yarışmasından elenmesine sitem etti: Yazık günah
16:21 En çok izlenen dizilerin senaristliğini yapan Gamze Özer yaşamını yitirdi
16:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın idam açıklaması sonrası Adalet Bakanı Bekir Bozdağ yanıt verdi: Çalışmaya başladık
16:06 UEFA Başkanı, 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası için Türkiye'nin güçlü bir aday olduğunu açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2022 17:58:11. #1.13#
SON DAKİKA: Tokat'ta "4. Buzağı Güzellik Yarışması" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement