Tokat'ta 4 ilçede taşımalı eğitime kar tatili - Son Dakika

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Tokat'ta 4 ilçede taşımalı eğitime kar tatili
6 saat önce
TOKAT'ın 4 ilçesinde, kar yağışı ve tipi nedeniyle taşımalı sistemle eğitim yarın tatil edildi.
Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 06:43 Kaynak: DHA
TOKAT'ın 4 ilçesinde, kar yağışı ve tipi nedeniyle taşımalı sistemle eğitim yarın tatil edildi.
Tokat'ın Turhal, Yeşilyurt, Zile ve Artova ilçelerinde olumsuz hava şartları nedeniyle taşımalı eğitim kapsamında olan öğrencilerin yarinki eğitimine bir gün ara verildi. Tatil kararı İlçe Kaymakamlıkları tarafından alındı.
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