Tokat'ta 4 kilo 650 gram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tokat'ta 4 kilo 650 gram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Tokat'ta 4 kilo 650 gram uyuşturucu ele geçirildi

6 saat önce

Tokat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kilo 650 gram esrar ele geçirildi.

Tokat'ta 4 kilo 650 gram uyuşturucu ele geçirildi, System.String[]

Tokat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kilo 650 gram esrar ele geçirildi.

Tokat Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince merkeze bağlı Çamlıbel beldesi ve Yatmış köyünde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda 4 kilo 650 gram esrar maddesi ele geçirdi. Olayla ilgili A.A. gözaltına alındı.

Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Açıklamada, uyuşturucu madde suçlarına karşı mücadelenin artarak devam edeceği vurgulandı.

Tokat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 05:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Erdoğan, Adana Mutabakatı'nı hatırlattı: Operasyon yürütme hakkımız var, gereğini yaparız
Farklı ülkelerden çok sayıda insanı dolandıran çete, İstanbul'da yakalandı Son Dakika: Sabiha Gökçen'deki uçak kazasında ilk acı haber geldi Prof. Dr. Canan Karatay'dan koronavirüs açıklaması: Gripten farkı yok

Son Dakika Haberleri
18:46 Madonna'dan Prens Harry ve Meghan Markle'a ilginç teklif!
18:08 Türkücü Aydın Aydın'dan üç dilde koronavirüs şarkısı: Korona var öpme
17:40 Acun Ilıcalı'nın yengesi Olcay Ilıcalı hayatını kaybetti
17:32 Van'daki çığ faciasının ardından ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar!
15:52 Müge Anlı'da şaşkına çeviren dolandırıcılık! 300 kilo altın için 600 rekat namaz kıldılar

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2020 23:37:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tokat'ta 4 kilo 650 gram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]