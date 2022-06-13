Tokat'ta 4 kişi Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı teşhisiyle tedavi görüyor - Son Dakika
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Tokat'ta 4 kişi Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı teşhisiyle tedavi görüyor

13.06.2022 11:15
Tokat'ta 4 kişi Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı teşhisiyle tedavi görüyor

Tokat'ta 4 kişi, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı teşhisiyle Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Hastanesi'nde tedavi ediliyor.

Tokat'ta 4 kişi, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı teşhisiyle Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Hastanesi'nde tedavi ediliyor.

Kentte son bir haftada vücutlarına yapışan keneyi kendileri çıkardıktan sonra rahatsızlanan 4 kişi, TOGÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü'ne başvurdu.

KKKA tanısıyla hastanede tedavi altına alınan hastaların genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Tokat'ta geçen nisan ayının sonundan bugüne kadar 32 hastanın serviste tedavi gördüğü öğrenildi.

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Kaynak: AA

Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Kırım, Tokat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tokat'ta 4 kişi Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı teşhisiyle tedavi görüyor - Son Dakika

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