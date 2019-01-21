Tokat'ta 4 Yıldır Aranan Hükümlü Yakalandı

Tokat'ta, hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 4 yıldır aranan hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.

Tokat'ta, hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 4 yıldır aranan hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.





İl Jandarma ekipleri, hakkında "nitelikli cinsel saldırı" suçundan yakalama müzekkeresi ile 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.B'nin (38) ilçede bir evde saklandığı bilgisini aldı.



Jandarma ekipleri İ.B'yi saklandığı yerde gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.B, cezaevine gönderildi.

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