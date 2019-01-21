Son Dakika Haberleri: Tokat'ta 4 Yıldır Aranan Hükümlü Yakalandı

Tokat'ta 4 Yıldır Aranan Hükümlü Yakalandı

7 dakika önce

Tokat'ta, hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 4 yıldır aranan hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.

Tokat'ta 4 Yıldır Aranan Hükümlü Yakalandı, System.String[]
Tokat'ta, hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 4 yıldır aranan hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.


İl Jandarma ekipleri, hakkında "nitelikli cinsel saldırı" suçundan yakalama müzekkeresi ile 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.B'nin (38) ilçede bir evde saklandığı bilgisini aldı.

Jandarma ekipleri İ.B'yi saklandığı yerde gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.B, cezaevine gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 04:09 Kaynak: AA

Jandarma, Tokat, Güncel
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