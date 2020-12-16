Tokat'ta 40. mahalle doğalgaza kavuşuyor - Son Dakika

Tokat kent merkezinde bulunan 42 mahalleden 40. mahalle doğalgaza kavuşuyor.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu teknik ekibiyle ve Örtmeliönü Mahallesi sakinlerini ziyaret etti. Başkan Eroğlu, seçim öncesinde mahalle sakinlerine vermiş oldukları bir sözü daha yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Başkan Eroğlu, doğalgaz firmasıyla yaptıkları görüşmeler sonucu Örtmeliönü Mahallesinde en kısa sürede doğalgaz çalışmaları tamamlanacağını kaydetti. 42 mahalleden 40'nın doğalgaza kavuştuğunu dile getiren Başkan Eroğlu, kalan 2 mahallenin de doğalgaza kavuşması için çalışma yapılacağını ifade etti.

Mahalle Muhtarı Ali Yirikoğlu ise Başkan Eroğlu'na teşekkür ederek, "Seçim öncesinde yine mahallemizi ziyaretleri sırasında kendisinden doğalgazın mahallemize ulaşması noktasında isteğimizi iletmiştik. Başkanımız da firma ile yaptığı görüşmeler sonucunda bugün itibariyle çalışmalara başlanıldı" diye konuştu. - TOKAT