Tokat'ta 40 yıl önce bir gurbetçinin diktiği vişne ağacıyla başlayan üretim köyün geçim kaynağı oldu - Son Dakika

Tokat'ta 40 yıl önce bir gurbetçinin köyüne diktiği vişne ağaçları, bugün vatandaşların geçim kaynağına dönüştü.

Almanya'da çalıştıktan sonra memleketi Tokat'ın merkeze bağlı Kızılöz köyüne dönen Selahattin Ekiz, arazisine vişne ağaçları dikti.

Zamanla diğer köy sakinlerinin de vişne ağaçları dikmesi sayesinde köyde vişne yetiştiriciliği gelişmeye başladı. Aradan geçen yıllarda 80 hanede 500 kişinin yaşadığı köyde vişne üreticiliği gelir kaynağı oldu.

Köyde bugün 70 bin civarındaki vişne ağacından yıllık 1000 tonun üzerinde rekolte elde ediliyor.

Köyde temmuz ayının son haftası başlayan vişne hasadı ise ağustos ayının sonlarına kadar sürüyor.

Köy sakinlerinden Nuri Aybastıoğlu, AA muhabirine, köylerinde birçok kişinin vişne ürettiğini söyledi.

Köylerinde vişne üretiminin 40 yıl önce başladığını dile getiren Aybastaoğlu, "Rahmetli oldu, Selahattin dayı vardı, Almanya'da çalışan bir kişiydi. Köye gelince vişne kuyuları açtı. Hatta millet, 'Niye araziyi vişne yapıyorsun' diye sordu. O yaptı, ona baktı herkes yaptı. Komple köyü vişne aldı." dedi.

Köylerinde üretilen vişneye talep olduğunu vurgulayan Aybastıoğlu, Türkiye'nin farklı yerlerinden gelenlerin bölgeden vişne aldıklarını aktardı.

Çiftçi Adem Aybakta da yaklaşık 25 yıldır vişne ürettiğini belirterek, "Vişne hasadımız sürüyor. Genellikle aile fertleri topluyor. Bitiren komşularımız da yardımlaşma imkanıyla bu işi yapıyoruz." diye konuştu.