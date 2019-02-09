Son Dakika Haberleri: Tokat'ta, 400 Öğrenci Mat Etmek İçin Yarıştı

Tokat'ta, 400 Öğrenci Mat Etmek İçin Yarıştı

23 dakika önce

Tokat'ta, okullar arası düzenlenen satranç turnuvasında 400 öğrenci yarıştı.

Tokat'ta, 400 Öğrenci Mat Etmek İçin Yarıştı, System.String[]
Tokat'ta, okullar arası düzenlenen satranç turnuvasında 400 öğrenci yarıştı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü faaliyet programında yer alan okul sporları Tokat satranç il birinciliği yarışmasına öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. İl ve ilçelerdeki okullardan 78 takımda 400 öğrenci yarışmaya katıldı. Minikler, küçükler olmak üzere 2 farklı kategoride yapılan yarışmalarda öğrenciler heyecanlı anlar yaşadı. İki gün süre ile devam edecek olan turnuvada dereceye girenlere kupa ile çeşitli hediyeler takdim edilecek.

Öğrenciler turnuvadan ders çıkardı

Bir buçuk yıldır satranç oynadığını ifade den 10 yaşındaki Salih Efe Araz, "Satranç oynarken çok eğleniyorum. Bu yarışmada derece hedefim yok ama seneye mutlaka derece yapacağıma inanıyorum" dedi. Eymen Özyar ise satrancın hem yenilmeyi hem de kazanmayı öğrettiğini ifade ederek, "Burada mücadele ediyoruz. Satranç oynamayı seviyorum" diye konuştu.

Turnuvanın başhakemi Ali Üregen, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen yarışmalarda Satranç İl Temsilciğinin hakem desteğini verdiğini ifade ederek, "Turnuvamıza katılım oldukça yoğun oldu. Çocuklar okullarda yaptıkları çalışmaları burada turnuvada değerlendiriyorlar. Bu etkinliğe severek isteyerek geliyorlar. Biz de onları burada ağırlamaktan mutluyuz" dedi. - TOKAT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 05:45 Kaynak: İHA

Tokat, Spor
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