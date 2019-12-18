Tokat'ta 41 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tokat'ta 41 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Tokat'ta 41 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

6 saat önce

Tokat'ın Erbaa ilçesinde 41 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde 41 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

Harun Yüksel Ortaokulunda 5. sınıf öğrencileri, Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası dolayısıyla evlerinden getirdikleri yiyecekleri yedi.

Bir süre sonra öğrencilerde mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikayetleri görülmesi üzerine durum okul yöneticilerine bildirildi.

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle 41 öğrenci, öğretmenleri tarafından Erbaa Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Öğrencilerden 37'si tedavilerinin ardından taburcu edildi, 4 öğrencinin tedavisi sürüyor.

Tokat'ta 41 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Erbaa, Tokat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 03:33 Kaynak: AA
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Erbaa'da 41 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
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