Tokat'ta 47 parça tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika
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Tokat'ta 47 parça tarihi eser ele geçirildi

6 saat önce

Tokat'ın Zile ilçesinde düzenlenen operasyonda 47 parça tarihi eser yakalandı.

Tokat'ta 47 parça tarihi eser ele geçirildi, System.String[]

Tokat'ın Zile ilçesinde düzenlenen operasyonda 47 parça tarihi eser yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa muhalefet suçu kapsamında takip edilen şüpheli araç durduruldu.

Aramada, aracın farklı noktalarında 32 sikke, 11 metal obje ve 4 mühür olmak üzere 47 parça tarihi eser ele geçirildi.

Olayla ilgili O.G ve K.Ö, gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü, Tokat, Zile, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 06:28 Kaynak: AA
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