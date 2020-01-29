Tokat'ta 47 parça tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika

Tokat'ta 47 parça tarihi eser ele geçirildi
6 saat önce
Tokat'ın Zile ilçesinde düzenlenen operasyonda 47 parça tarihi eser yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 06:28 Kaynak: AA
Tokat'ın Zile ilçesinde düzenlenen operasyonda 47 parça tarihi eser yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa muhalefet suçu kapsamında takip edilen şüpheli araç durduruldu.
Aramada, aracın farklı noktalarında 32 sikke, 11 metal obje ve 4 mühür olmak üzere 47 parça tarihi eser ele geçirildi.
Olayla ilgili O.G ve K.Ö, gözaltına alındı.
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