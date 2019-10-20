Tokat'ta 5 ev yangında hasar gördü

TOKAT - Tokat merkeze bağlı Beşören köyünde 5 evin kullanılamaz hale geldiği yangında 5 küçükbaş hayvan telef olurken, çoban köpeği yanmaktan son anda kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre; Tokat merkeze yaklaşık olarak 20 kilometre uzaklıkta bulunan Beşören Köyünde Mustafa Sansar'a ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Köylülerin ihbarı üzerine sevk edilen Tokat Belediyesi itfaiyesi ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti. Duvarları bir birine bitişik olan ahşap evde çıkan yangın diğer binalara sıçrarken, evlerin alt katı ve çatı katlarında samanlık olması ekiplere zor anlar yaşattı. 5 küçükbaş hayvan telef olduğu yangından bir çoban köpeği de son anda kurtarıldı. Sağ tarafındaki tüyleri yanarak zarar gören köpek güvenli bir bölgeye alındı. Vatandaşlar kurtarabildikleri eşyaları komşularının evlerine taşıdı.

İş makineleri ile müdahale yapıldı

Köylü vatandaşlarında yardımı ile yangın yaklaşık 2 saatte kontrol altına alındı. Bazı evlerin duvarları ve çatıları iş makineleri yardımı ile yıkılarak yangına müdahale edildi. Büyük çaplı maddi hasarla atlatılan yangının da ekipler soğutma işlemi başlattı. Yangının kesin çıkış sebebi itfaiye ekiplerinin yapacağı inceleme sonrasında netlik kazanacak.