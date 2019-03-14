Son Dakika Haberleri: Tokat'ta 5 Uyuşturucu Taciri Tutuklandı

Tokat'ta 5 Uyuşturucu Taciri Tutuklandı

55 dakika önce

TOKAT'ta polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli, çıkarıldıkları adliyede nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Tokat'ta 5 Uyuşturucu Taciri Tutuklandı, System.String[]
TOKAT'ta polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli, çıkarıldıkları adliyede nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Tokat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Niksar ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alınırken, baskın yapılan adreslerde yapılan aramalarda, 91,02 gram kubar esrar, 45,46 gram skunk ve 251 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüpheli sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. 

- Tokat

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 12:42 Kaynak: DHA

Tokat, Güncel
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