Tokat'ta 5 Uyuşturucu Taciri Tutuklandı
55 dakika önce
TOKAT'ta polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli, çıkarıldıkları adliyede nöbetçi mahkemece tutuklandı.
TOKAT'ta polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli, çıkarıldıkları adliyede nöbetçi mahkemece tutuklandı. Tokat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, Niksar
ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alınırken, baskın yapılan adreslerde yapılan aramalarda, 91,02 gram kubar esrar, 45,46 gram skunk ve 251 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan 5 şüpheli sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
- Tokat
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 12:42 Kaynak: DHA
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