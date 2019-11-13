Son Dakika Haberleri: Tokat'ta, 54 derece sıcaklıkta jeotermal su bulundu
Son Dakika Güncel Tokat'ta, 54 derece sıcaklıkta jeotermal su bulundu - Son Dakika

Tokat'ta, 54 derece sıcaklıkta jeotermal su bulundu

7 saat önce

TOKAT'ta, 6 aydır sürdürülen sondaj çalışmalarında bin metre derinlikte, 54,5 derece sıcaklığa sahip jeotermal su bulundu.

Tokat'ta, 54 derece sıcaklıkta jeotermal su bulundu, System.String[]

TOKAT'ta, 6 aydır sürdürülen sondaj çalışmalarında bin metre derinlikte, 54,5 derece sıcaklığa sahip jeotermal su bulundu. Suyun fide üretimi ve seracılıkta kullanılması planlanıyor.

İl Özel İdaresi'nin talebiyle Niksar ilçesine bağlı Sarıyazı köyünde Haziran ayında Maden Teknik Arama (MTA) ekiplerince başlatılan sondaj çalışması sonuç verdi. Yapılan sondajla yerin bin metre derinliğinde 54,5 derece sıcaklığında, saniyede 62 litre debili su bulundu. Sondajın vurulduğu alana gelen Tokat Valisi Ozan Balcı, Niksar Kaymakamı İlhami Doğan, Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Gökçe yetkililerden bilgi alarak incelemelerde bulundu. 3 yıl önce de 54,2 derece sıcaklıkta su bulunduğunu belirten Vali Ozan Balcı, "Tarım Tokat projesi kapsamında fide üretiminde ve seracılıkta bu suyumuzu kullanacağız. Bu suyun çıkartılmasında emeği geçen herkesi kutluyorum. İnşallah memleketimize, milletimize hayırlı olur. Jeotermal suların gerek fide üretim merkezi, gerek seracılık, gerekse termal kaplıca gibi alanlarda kullanımı yaygın. Bu kaynakları memleketin ve milletin refahı için kullanacağız. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.


Niksar, Tokat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 04:37 Kaynak: DHA
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