Tokat'ta 6 ayda 2 ton elektronik atık toplandı - Son Dakika
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Tokat'ta 6 ayda 2 ton elektronik atık toplandı

21.04.2022 13:40
Tokat'ta 6 ayda 2 ton elektronik atık toplandı

Tokat'ta 6 ayda 2 ton elektronik atık toplandığı bildirildi.

Tokat'ta 6 ayda 2 ton elektronik atık toplandığı bildirildi.

Tokat Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan Sıfır Atık Kampanyası ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen elektronik atık toplama kampanyasına destek amacıyla çalışmalar gerçekleştiriyor.

Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'nun talimatı ile Sıfır Atık Kampanyası'nda farkındalık oluşturmak amacıyla "Muhtarlar Atık Toplama" yarışması da düzenlendi.

Yürütülen çalışmalar sayesinde 6 ayda 2 ton elektronik atık toplandığı belirtildi.

Eroğlu, ramazan ayı dolayısıyla Tokat Belediyesi Hıdırlık Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen iftar programında muhtarlarla bir araya geldi.

Mahalle muhtarlarına teşekkür eden Eroğlu, "Muhtarlıklarımız atık pil, florasan, atık elektronik ve atık bitkisel yağ toplama noktası oldu. 2017 yılında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının başlattığı Sıfır Atık Projesi'ne Tokat Belediyesi olarak destek vermekteyiz. Tokat Belediyesi olarak sıfır atık kapsamında farkındalığın oluşması için 42 mahalle muhtarımız ile atıkların kaynaktan ayrı toplanması konusunda iş birliği yapmaktayız. Vatandaşların atıklarını muhtarlıklara götürmeleri ile tüm mahallelerde atıkların kaynağından ayrı toplanması sağlanmaktadır. Muhtarlarımız çevreye duyarlı ve koruyucu çalışmalara imza atarken, her geçen gün geri dönüşüme destek veren vatandaş sayımız artmaktadır."

Eroğlu, program sonrasında kampanya kapsamında dereceye giren muhtarlara ödüllerini sundu.

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İklim Değişikliği, Tokat Belediyesi, Eyüp Eroğlu, Tokat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tokat'ta 6 ayda 2 ton elektronik atık toplandı - Son Dakika


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