Tokat'ta 6 büyükbaş hayvanın kuyruğunu kestiği iddiasıyla gözaltına alınan kişi salıverildi - Son Dakika

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde 6 büyükbaş hayvanın kuyruklarını kestiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, serbest bırakıldı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Akpınar yaylasında çayırlık alanda Murat Yılmaz'a ait 6 büyükbaş hayvanın kuyruklarının kesilmesiyle ilgili gözaltına alınan A.K'nin (31) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
A.K, ifadesinin ardından savcılık talimatıyla salıverildi.
Yılmaz, dün hayvanlarının kuyruklarının kesildiğini görünce jandarmaya şikayette bulunmuş, hayvanlar ise veteriner hekim tarafından tedavi edilmişti.
Kaynak: AA
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