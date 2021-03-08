Tokat'ta, 6 evin hasar gördüğü yangında, zarar tespit çalışması - Son Dakika

Tokat'ta, 6 evin hasar gördüğü yangında, zarar tespit çalışması

TOKAT'ta dün akşam çıkan yangında kullanılmaz hale gelen 6 evde hasar tespit çalışması yapılırken, binalarda yaşayanlar, yakınları ve tanıdıklarının yanına yerleşti.

Yangın, dün akşam Kaleardı Mahallesi Dikmenler Sokak'ta çıktı. Rıza May'a ait 2 katlı ahşap evin altında bulunan ekmek fırınından sıçrayan kıvılcımlar binayı tutuşturdu. Kısa sürede evi saran yangını fark eden mahalleli, durumu Tokat Belediyesi İtfaiye ekiplerine bildirdi. Büyüyen yangın, bitişikteki 5 eve de sıçradı. Toplamda 6 evin etkilendiği yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Olayda yaralanan olmadı. Yangında Rıza May ve Kazım Sağdıç'a ait evler kullanılamaz hale gelirken, Ayşe Kırdar, Cüneyt Sağdıç, Murat Sağdıç ve Murtaza Seyfi'nin oturduğu binalarda ise hasar oluştu. Yangının söndürülmesinin ardından olay yerinde hasar tespit çalışması yapıldı.

Evlerde oturan ve toplamı 19 kişiden oluşan 6 ailenin fertelri kent merkezindeki yakınlarının yanına yerleşti. Yangına neden olan ekmek fırının ise mahallede ortak olarak kullanıldığı öğrenildi.