Son Dakika Haberleri: Tokat'ta 6 Kadın Muhtar Adayından Kazanan Olmadı

Tokat'ta 6 Kadın Muhtar Adayından Kazanan Olmadı

1 saat önce

Tokat Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Gökrem, il merkezinde 6 kadın muhtar adayından seçimleri kazanan olmadığını açıkladı.

Tokat'ta 6 Kadın Muhtar Adayından Kazanan Olmadı, System.String[]
Tokat Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Gökrem, il merkezinde 6 kadın muhtar adayından seçimleri kazanan olmadığını açıkladı.

Tokat merkez ilçede 42 mahallede 6'sı kadın aday olmak üzere 230'a yakın muhtar adayı mahalli idareler genel seçimlerinde yarıştı. Kadın adaylardan seçimi kazanan olmazken, 6 yeni muhtar seçildi. 2014 seçimlerinde 14 muhtarın değiştiğinin altını çizen Başkan Gökrem, seçimlerde alınan sonuçların halkın muhtarlardan memnun olduğunun bir göstergesi olduğunu belirterek, "Bu 5 yıl yoğun bir şekilde geçecek. İkinci dönem görevine devam edecek olan başkanımız yoğun bir şekilde çalışmaları takip ederek, hizmeti daha iyi aktaracağı kanaatindeyiz. Tokat inşallah bu dönem güzel hizmetlere vesile olacaktır. Belediye başkanımızın 71 projesini 90'lara kadar çıkartıp bir yıldız gibi parlatacağı kanaatindeyim" dedi.

Başkan Gökrem, 6 kadın muhtar adayından seçimleri kazanan olmadığını belirterek, "Tokat merkezde bugüne kadar kadın adaylardan seçilen olmadı. 6 mahallede kadın muhtar adayı vardı. Tokat'ta geçmiş dönemlerde köylerimizde beldelerimizde kadın muhtar olarak seçilenler olmuştu. Şuanda diğer ilçe veya beldelerde ne kadar kadın muhtar seçildi henüz bilemiyoruz" diye konuştu. - TOKAT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 02:25 Kaynak: İHA

Tokat, Güncel
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