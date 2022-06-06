Tokat'ta 6 kişi Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı teşhisiyle tedavi görüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Tokat'ta 6 kişi Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı teşhisiyle tedavi görüyor

06.06.2022 11:21
Tokat'ta 6 kişi Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı teşhisiyle tedavi görüyor

Tokat'ta 6 kişi, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı teşhisiyle Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Hastanesinde tedavi ediliyor.

Tokat'ta 6 kişi, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı teşhisiyle Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Hastanesinde tedavi ediliyor.

Kentte son bir haftada vücutlarına yapışan keneyi kendileri çıkardıktan sonra rahatsızlanan 6 kişi, TOGÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümüne başvurdu.

KKKA hastalığı tanısıyla hastanede tedavi altına alınan hastaların genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Tokat'ta geçen nisan ayının sonundan bugüne kadar yaklaşık 30 kişinin KKKA hastalığı teşhisiyle tedavi gördüğü öğrenildi.

YORUMLAR
500
Tokat Kitap Günleri başladı Tokat Kitap Günleri başladı
Kaynak: AA

Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Kırım, Tokat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tokat'ta 6 kişi Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı teşhisiyle tedavi görüyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:33 Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'de kadro dışı kalan eski oyuncusunu kadroya katmak istiyor
12:23 Pakistan'da eski Başbakan Imran Han'a suikast düzenlenecek iddiası ülkeyi karıştırdı! Destekçilerinden "tepkimiz agresif olacak" açıklaması geldi
12:13 Otobüste elbiseli kadının bacaklarını çekerken yakalanan sapıktan "Mühendisim ben, iki çocuğum var" savunması!
12:04 İYİ Partili yetkiliden bomba iddia: Kılıçdaroğlu 3 Temmuz'da adaylığını açıklayacak
11:48 Türkiye'de en çok kupası olan teknik direktörler kimler? İşte sıralama
11:31 MTV Sinema ve TV Ödülleri sahiplerine teslim edildi! İşte muhteşem geceden görüntüler
11:29 Stefan Kuntz'dan milli futbolculara "beslenmenize dikkat edin" mesajı! Beslenme uzmanının kitabını hediye etti
11:27 Anayasa Mahkemesi, Millet Partisi tarafından Millet İttifakı'nın ismine yönelik itirazı kabul edilmedi
11:27 Yeni haftaya yükselişle başlayan Dolar/TL 16,58 seviyelerinde işlem görüyor!
11:25 Pakistan'da şaşkına çeviren olay! Alev alev yanan binayı söndürmek için ezan okudular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2022 12:39:54. #1.13#
SON DAKİKA: Tokat'ta 6 kişi Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı teşhisiyle tedavi görüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement