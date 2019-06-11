Son Dakika Haberleri: Tokat'ta 6 ürüne coğrafi işaret alınacak
Son Dakika Güncel Haber

Tokat'ta 6 ürüne coğrafi işaret alınacak

8 saat önce

Tokat'ta 6 yöresel ürüne coğrafi işaret anması için çalışma başlatıldı.

Tokat'ta 6 ürüne coğrafi işaret alınacak, System.String[]
Tokat'ta 6 yöresel ürüne coğrafi işaret anması için çalışma başlatıldı.
Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) ofisinde coğrafi işaret alınması için çalışma başlatılan Tokat honça tepsisi, Tokat ferfereli küpesi ve Tokat bileziği, Tokat yağlısı, Tokat cevizli çöreği ve Tokat ev ekmeği için Tokat Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Ali Çelik, Tokat Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği (TESOB) ve OKA Tokat İl Koordinatörü Mehlika Dicle arasında destek protokolü imzalandı.
Tokat TSO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çelik, kendilerine destek sağlayan OKA'ya teşekkür ederek, "Malum olduğu üzere bir ürünün coğrafi işaretli olması çok önemli. Ürününüzü ulusal ve uluslararası pazara çıkarabilmeniz için yöresel işaret, patent almanız gerekiyor. Önümüzdeki dönemlerde daha ciddi düzenlemeler de geleceğini bildiğimiz için bu dönem içinde yoğun bir şekilde coğrafi işaretlere yöneldik. Bu imza ile birlikte 6 ürünümüzün coğrafi işaret süreci resmen başlamış oldu. Bu anlamda 3 ürünü TSO olarak biz, 3 ürünü de TESOB Başkanlığı takip edecek." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 05:13 Kaynak: AA
Tokat, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Küçükkaya, İmamoğlu'nun "Yıldırım soruların görüşülmesini talep etti" iddiasına cevap verdi Tunceli'de PKK'lı teröristlerle çatışma: 4 asker ağır yaralı Yıldırım'dan İmamoğlu'na 'canlı yayın' yanıtı: Bunun adı basitliktir Cani adam, tartışma yaşadığı ağabeyini başından vurarak öldürdü

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.6.2019 01:29:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tokat'ta 6 ürüne coğrafi işaret alınacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]