Tokat'ta gerçekleştirilen operasyonda 63 şişe sahte içki ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmada H.Y'nin sahte içki ürettiği bilgisini aldı.
Zanlıların evine düzenlenen operasyonda 63 şişe kaçak içki, ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfeği, şarjör 40 tabanca ve 15 adet av tüfeği fişeği
ele geçirildi.
Şüpheli, gözaltına alındı.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Tokat'ta 63 şişe sahte içki ele geçirildi - Son Dakika