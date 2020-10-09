Tokat'ta 63 şişe sahte içki ele geçirildi - Son Dakika

Zanlıların evine düzenlenen operasyonda 63 şişe kaçak içki, ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfeği, şarjör 40 tabanca ve 15 adet av tüfeği fişeği

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmada H.Y'nin sahte içki ürettiği bilgisini aldı.

İşte Türkiye'de eylül ayında en çok satılan ikinci el otomobil markaları

Adana'da sulama kanalında bir erkeğe ait cansız beden bulundu

G.Saray'da yüzde 15'lik indirim talebini kabul etmeyen iki isimin Belhanda ve Feghouli olduğu ortaya çıktı