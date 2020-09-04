Tokat'ta 65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkmaları sınırlandırıldı - Son Dakika

Tokat'ta 65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkmaları sınırlandırıldı.

Tokat Valisi Ozan Balcı, başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisince il genelinde 65 yaş ve üstü vatandaşların 7 Eylül'den itibaren günün 10.00 ile 18.00 saatleri arası dışında sokağa çıkmalarına sınırlama getirildi.

Kentte 65 yaş ve üzeri olan iş yeri sahipleri, çalışanları ve tarımsal alanda faaliyetlerde bulunanların sınırlandırmadan muaf olmalarına karar verildi.