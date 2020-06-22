Tokat'ta 67 gaziye tören kıyafeti hediye edildi - Son Dakika

Tokat Valiliği tarafından 67 gaziye tören kıyafeti hediye edildi.

Vali Ozan Balcı, Tokat'taki 67 gazi ile bir araya gelerek, Tokat Valiliği desteği ile resmi törenlerde giymeleri için temin edilen kıyafetleri gazilere hediye etti.

Gazilerle bir süre sohbet eden Balcı, "Pandemi sürecinde gazilerimizle bir araya gelemedik. Bu vesileyle gazilerimizle bir süre sohbet ettik. Her zaman gazilerimizin yanında ve yakınındayız. Sizler bizim kahramanlarımızsınız. Sizler devletimizin ve milletimizin baş tacısınız. Biz bugün başımız dik bir şekilde ayaktaysak başta şehitlerimizin, siz gazilerimizin sayesindedir. Sizlere teşekkür ediyorum." dedi.

Balcı, Valilik binası önünde gazilerle hatıra fotoğraf çektirdi.

Programa, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Garnizon ve 48. Piyade Alay Komutanı Albay Ayhan Ocak, Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Turhan, TOGÜ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kınay, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mahmut Özdemir ile gaziler katıldı.