Tokat'ta 74 gün sonra cemaatle namaz kılındı - Son Dakika

Tokat'ta 74 gün sonra cemaatle namaz kılındı
TOKAT'ta camilerin yeniden ibadete açılması ile Ali Paşa Camii başta olmak üzere 47 camide cemaatle cuma hnamazı kılındı.
TOKAT'ta camilerin yeniden ibadete açılması ile Ali Paşa Camii başta olmak üzere 47 camide cemaatle cuma hnamazı kılındı. Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye genelinde tüm camilerde yeni tip koronavirüse (Covid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında 16 Mart'ta cemaatle namaz kılınmasına ara vermişti. Koronavirüs salgını nedeniyle 16 Mart'ta ibadete kapatılan camiler, bugün kademeli olarak yeniden açıldı. Bu kapsamda, camilerde ibadet yapılmasına başlanması nedeniyle şükür kurbanları kesildi. Cuma namazı saatinde ise vatandaşlar 47 caminin avlularını, yeşillikleri ve çevresindeki boş alanları doldurarak sosyal mesafe kuralı çerçevesinde namaz kıldı. Kendi seccadesini alarak maskeli bir şekilde camiye gelen vatandaşlar uzun bir aradan sonra cemaatle namaz kılmanın mutluluk verici olduğunu dile getirdi.
Haber Yayın Tarihi: 29.05.2020 03:38 Kaynak: DHA
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