Tokat'ta 75. Yıl Yazmacılar Çarşısı'nda yangın - Son Dakika
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Tokat'ta 75. Yıl Yazmacılar Çarşısı'nda yangın

6 saat önce

Tokat'ta 75. Yıl Yazmacılar Çarşısı'nda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Tokat'ta 75. Yıl Yazmacılar Çarşısı'nda yangın, System.String[]

Tokat'ta 75. Yıl Yazmacılar Çarşısı'nda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Yazmacılar Çarşısı'ndaki bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen ve tüm çarşıyı saran alevleri görenler durumu itfaiyeye bildirdi.

İhbar üzerine Tokat Belediyesi ile çevre ilçelerden bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışma yürütüyor.

İş yeri sahipleri ise geç geldiklerini iddia ederek itfaiyeye tepki gösterdi.

Polis, yazmacı dükkanlarındaki kimyasal maddelerin patlama ihtimaline karşı çevrede güvenlik önlemi aldı.

İtfaiye, Tokat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 07:24 Kaynak: AA
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