Tokat'ta, 76 yeni okul için çalışma başlatıldı - Son Dakika

Tokat'ta, 76 yeni okul için çalışma başlatıldı

TOKAT - Tokat il merkezi ve ilçelerinde 76 yeni okul, 72 okulda ise güçlendirme çalışması başlatıldı.

Tokat'ın en eski okullarından Gaziosmanpaşa Orta Okulunda iş makinesi ile yıkım çalışması yapıldı. Yıkım çalışmalarında eski öğretmen evinden okula çevrilen binada yıkıldı. Yıkım çalışmalarının tamamlanmasının ardından ihaleye çıkılarak 24 derslikli yeni bir okul yapılması planlanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından devam eden yıkım ve güçlendirme çalışmalarını Tokat Valisi Ozan Balcı, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali ile birlikte yerinde inceledi. Okullarda il genelinde yoğun bir çalışma yapıldığını ifade eden Vali Balcı, "Yeni okul yapımı, depreme karşı güçlendirme çalışmalarımız yoğun şekilde devam etmekte. İnşallah 2 yıl gibi kısa bir sürede 76 okulumuz il merkezi başta olmak üzere ilçelerimiz ve köylerimizde yeniden yapacağız. 72 okulda ise güçlendirme çalışması yapılacak" dedi.

Vali Balcı, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin aksamaması adına çalışmaların planlı bir şekilde yapıldığına dikkat çekerek, "Okulların hepsini aynı anda yıkıp yeniden yapmıyoruz, yada aynı anda güçlendirmiyoruz. Eğitim ve öğretimin aksamaması için kısım kısım bir plan program dahlinde yapıyoruz" diye konuştu.