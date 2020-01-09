Tokat'ta 8 aracın karıştığı trafik kazası: 6 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tokat'ta 8 aracın karıştığı trafik kazası: 6 yaralı - Son Dakika

Tokat'ta 8 aracın karıştığı trafik kazası: 6 yaralı

41 dakika önce

Tokat'ta 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Tokat'ta 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Tokat- Sivas kara yolunun 20. kilometresinde meydana gelen buzlanma nedeniyle aynı yöne giden 3 otomobil ile bir kamyonet çarpıştı.

Kazayı gören diğer araçların da ani fren yapmaları sonucu 20 metre uzaklıkta bulunan 4 otomobil daha buzlanma nedeniyle kayarak birbirine çarptı. Araçlarda maddi hasar meydana gelirken, kazalarda hafif yaralanan 6 kişi olay yerine sevk edilen ambulanslarla Tokat'taki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Trafik ekipleri ise olası kazalara karşı yolda önlem alırken, kaza yapan araçların yoldan kaldırılmasının ardından bir süre trafiğe kapanan yol yeniden ulaşıma açıldı.

Tokat'ta 8 aracın karıştığı trafik kazası: 6 yaralı

Sivas, Tokat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 01:13 Kaynak: AA
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