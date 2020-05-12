Tokat'ta 80 bin kitap dağıtılacak - Son Dakika

Tokat'ta 80 bin kitap dağıtılacak

TOKAT'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında uzaktan eğitime geçilmesinin ardından evde kalan öğrencilere Tokat Valiliği'nden kitap desteği geldi. Gönüllü öğretmenler aracılığıyla 80 bin kitap öğrencilere dağıtılacak. Koronavirüs nedeni ile uzaktan eğitime geçilmesi nedeniyle evde kalan öğrenciler ve evden çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü vatandaşların kitaplara daha kolay erişebilmesi için proje hazırladı. Poroje kapsamında öğrenci ve vatandaşlar "www.kitaptokat.gov.tr" adresinden seçtikleri kitap ve adres bilgileri girerek talepte bulunuyor. Z kütüphanede gönüllü öğretmenler tarafından hazırlanan kitaplar evlere götürülerek teslim ediliyor. Ayırca kitaplarla birlikte koruyucu maske de hediye ediliyor.

İl genelinde 80 bin kitap dağıtılacağını söyleyen Proje Koordinatörü Keziban Özcan, "Pandemi yasağı sonrası okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise ve 65 yaş üstü vatandaşlarımıza kitap ulaştırıyoruz. Bu dönemde çocuklarımız evlerinden dışarıya çıkamıyorlar. Zamanlarını nitelikli kitaplarla geçirmelerini istiyoruz. Bu sebeple Tokat Valiliğimiz uhdesinde, Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz temin edilen kitapları Z kütüphanemizde içerisine maske, yaş seviyelerine uygun kitap ayraçları koyarak hijyenik bir şekilde paketleyip çocuklarımız ev adreslerine ve 65 yaş üstü vatandaşlarımızın evlerine ulaştırıyoruz. Öğrencilerimize kitap ulaştırmakta gönüllü öğretmenlerimizden destek alıyoruz. 65 yaş üstüne kitapları Vefa Sosyal Destek Ekipleri ulaştırıyor" dedi. Kitap isteği karşılanan lise son sınıf öğrencisi Aslı İrem Arı, uygulamadan memnun olduğunu ifade ederek, "Bu projeyi Valilik sitesinde gördüm. Çok istediğim de bir kitap vardı. Evden çıkamıyordum. Proje ile kitabım geldi. Bu zorlu süreçte evde kalıyoruz. Ders çalışıyorum, kitap okuyorum, bazen de televizyon izleyerek zaman geçiriyorum" diye konuştu.