Son Dakika Haberleri: Tokat'ta 808 öğrenciye kaban yardımı
Son Dakika Güncel Tokat'ta 808 öğrenciye kaban yardımı - Son Dakika

Tokat'ta 808 öğrenciye kaban yardımı

6 saat önce

Tokat TSO kış aylarının gelmesiyle birlikte ihtiyaç sahibi öğrencilere kaban dağıtımı yaptı.

Tokat'ta 808 öğrenciye kaban yardımı, System.String[]

Tokat TSO kış aylarının gelmesiyle birlikte ihtiyaç sahibi öğrencilere kaban dağıtımı yaptı.


Tokat Ticaret ve Sanayi Odası(TTSO), Tokat Merkez ilçe ile birlikte Almus ve Reşadiye'de bulunan ilk ve orta okullarıyla irtibata geçerek ihtiyaç sahibi öğrencilere kaban yardımı yaptı. Toplamda 29 okul ile irtibata geçen TTSO, ihtiyaç sahibi 808 öğrenciye kaban dağıtımı yaptı. Temin edilen kabanlar, Oda Yönetimi tarafından İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali'ye bizzat teslim edildi. Kız ve Erkek olmak üzere farklı dikimlerdeki 808 kaban, ihtiyaç sahibi öğrencilerin bedenlerine göre özel olarak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin katkılarıyla temin edildi.


Tokat İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali'nin makamında gerçekleşen teslim törenine TSO Yönetim Kurulu Başkanı Dr Ali Çelik, Meclis Başkanı Dursun Sansar, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Sinan Gökçe ve Selahattin Giden, Yönetim Kurulu Üyeleri Naci Altın ve Gökhan Muratdağı ile Genel Sekreter Sinan Ardil katıldı. - TOKAT

Reşadiye, Tokat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 03:04 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isteği üzerine Trump, Halkbank'a yönelik olası yaptırımların etkisinin incelenmesi için talimat verdi
Bursa Valiliği'nden kış lastiği uyarısı: 625 lira cezası var Rusya'dan S-400 analizi: Türkiye özerklik verecek Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan terör örgütüne son yılların en büyük darbesi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2019 21:52:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tokat'ta 808 öğrenciye kaban yardımı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]