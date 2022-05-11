Son dakika haberi: 9. kattan düşen lise öğrencisi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika haberi: 9. kattan düşen lise öğrencisi hayatını kaybetti

11.05.2022 22:35

Son dakika haberlerine göre Tokat'ta oturduğu 9. kattaki dairenin penceresinden düşen lise öğrencisi yaşamını yitirdi.

Tokat'ta oturduğu 9. kattaki dairenin penceresinden düşen lise öğrencisi yaşamını yitirdi.

Kaleardı Mahallesi Melik Ahmet Gazi 4. Sokak'taki 13 katlı binanın 9. katında oturan lise öğrencisi Melih Erdoğan, açık olan pencereden dengesini kaybederek beton zemine düştü.

Ağır yaralanan Erdoğan, ambulansla kaldırıldığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Son dakika haberi: 9. kattan düşen lise öğrencisi hayatını kaybetti
Son dakika haberi: 9. kattan düşen lise öğrencisi hayatını kaybetti
Son dakika haberi: 9. kattan düşen lise öğrencisi hayatını kaybetti
Son dakika haberi: 9. kattan düşen lise öğrencisi hayatını kaybetti

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: 9. kattan düşen lise öğrencisi hayatını kaybetti - Son Dakika


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