Tokat'ta 9 kişi mantar zehirlenmesi şüphesi ile hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Tokat'ta 9 kişi mantar zehirlenmesi şüphesi ile hastaneye kaldırıldı

25.07.2022 21:55
Tokat'ta 9 kişi mantar zehirlenmesi şüphesi ile hastaneye kaldırıldı

Tokat'ın Niksar ilçesinde 9 kişi mantar zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Tokat'ın Niksar ilçesinde 9 kişi mantar zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Niksar ilçesi Serenli beldesinde ikamet eden Mehmet Özyurt (73) yayladan mantar topladı. Topladığı mantarları evine getiren Özyurt, aile ferleri ile birlikte yedi. Bir süre sonra karın ağrısı ve kusma şikayetiyle Özyurt ailesinden 3'ü çocuk 9 kişi, ambulansla Niksar Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Çocuklardan M.Ö. (11) ile Y.M. (6) yapılan ilk müdahalenin ardından Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan 2 çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Yaşlı adam, eşi, çocukları ve gelininin ise Niksar Devlet Hastanesi'nde tedavisinin devam ettiği kaydedildi. - TOKAT

YORUMLAR
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Kurusıkı mermi ile oyun hastanelik etti Kurusıkı mermi ile oyun hastanelik etti
Kaynak: İHA

Devlet Hastanesi, Niksar, Tokat, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tokat'ta 9 kişi mantar zehirlenmesi şüphesi ile hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tokat'ta 9 kişi mantar zehirlenmesi şüphesi ile hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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