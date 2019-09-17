Son Dakika Haberleri: Tokat'ta 942 litre kaçak içki ele geçirildi
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Tokat'ta 942 litre kaçak içki ele geçirildi

1 saat önce

Tokat'ta bir köyde 942 litre kaçak içki ile içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Tokat'ta 942 litre kaçak içki ele geçirildi, System.String[]

Tokat'ta bir köyde 942 litre kaçak içki ile içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Kemalpaşa köyünde sahte içki imal ve satışı yapıldığı ihbarı üzerine Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri köye operasyon düzenledi. Tespit edilen adreste yapılan aramada 942 litre kaçak alkol, 1 adet içki yapımında kullanılan düzenek, 6 kilogram anason, 50 litrelik kazan, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli ile ilgili adli işlemlerin devam ettiği kaydedildi. - TOKAT

Kemalpaşa, Tokat, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 03:26 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Çocuk özlemi çeken çift, tedaviyle 4'üz bebek sahibi oldu
Bebek dünyaya gelince ortaya çıktı! Mide bulandıran tecavüz iddiası Bir taksi şoförü, aracında unutulan 87 bin lirayı sahibine teslim ederek büyük takdir topladı 17 yaşındaki kızı köpek havlıyor diye acımasızca darp ettiler

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.9.2019 17:21:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tokat'ta 942 litre kaçak içki ele geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]