Son dakika haberleri | TOKAT'TA ACEMİ KASAPLAR HASTANELERE AKIN ETTİ

Son dakika gelişmesine göre TOKAT'ta Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesmeye çalışan acemi kasaplar, kendilerini yaralayarak hastanelere akın etti.

TOKAT'ta Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesmeye çalışan acemi kasaplar, kendilerini yaralayarak hastanelere akın etti. Kentte bayram namazı sonrası kurban kesim telaşı yaşandı. Kurbanlıklarını kendileri kesmeye çalışanlar ile kasaplara yardımcı olanlar, yaralandı. Yaralılar kendi imkanları ve yakınlarının yardımı ile kentteki hastanelerin acil servislerine müracaat ederek tedavi oldu. Yaralanan kasaplar tedavilerinin ardından taburcu edilirken durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Son Dakika

Önce kendini asacağı iple selfie çekip kayınvalidesine gönderdi, sonra ormana gidip kendini astı

İnşaat malzemesi çalma girişimi pahalıya patladı! Mahalleli, yakaladıkları hırsızı öldüresiye dövdü

Sağlık Bakanlığı o görüntülere kayıtsız kalmadı! Hastalarına köpek muamelesi yapan doktor hakkında, soruşturma başlatıldı

2 yaşındaki Ecrin'den acı haber geldi! Cansız bedeni, köprü altında bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan AB'ye ateş püskürdü: Yapacağım konuşma için beni aradılar, bunun iznini sizden alacak değiliz

Acun Ilıcalı'dan Şeyma Subaşı'na destek mesajı: İhtiyacı olduğu her zaman desteklerim

Transparan kıyafetiyle çok konuşulan Gülşen'in tercihi bu defa bambaşka oldu

Üç çocuk annesi Bar Refaeli, paylaştığı fit fotoğrafıyla hayran bıraktı