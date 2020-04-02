Tokat'ta adliye ve cezaevlerinde koronavirüs önlemleri alındı - Son Dakika

Tokat'ta adliyede ve cezaevlerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı bir dizi tedbir alındı.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca, koronavirüs salgınına karşı bir dizi tedbir alındı.

Bu kapsamda Tokat Adliyesinin ve Tokat Ceza İnfaz Kurumunun tüm birimlerine dezenfekte işlemi

uygulandı.

Adliye ve ceza infaz kurumunun giriş bölümlerine el dezenfektanı yerleştirildi. Ayrıca girişlerde ateş ölçer ile herkesin ateşi ölçülüyor.

Tüm personele ise tek kullanımlık cerrahi maske ve eldiven dağıtıldı.



Özellik arz eden rahatsızlıkları bulunanların izin kullanmalarına

imkan tanındı.

Bu kapsamda sosyal izolasyonun sağlanması ve zorunlu hizmetlerin yürütülmesi amacıyla asgari düzeyde personel bulundurularak adalet hizmetlerinin yürütülmesi hedefleniyor.