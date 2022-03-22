Tokat'ta afet bilinci ve gönüllülük söyleşisi yapıldı - Son Dakika

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) afet bilinci ve gönüllülük söyleşisi gerçekleştirildi.

TOGÜ'den yapılan açıklamaya göre, TOGÜ Afet ve Acil Durum Uygulama ve Araştırma Merkezi (AFAMER) tarafından 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi Milli İrade Salonu'nda düzenlenen söyleşiye, AFAD Planlama ve Risk Azaltma Dairesi Başkanı Abdulkadir Tezcan ve Anda Arama Kurtarma Başkanı Okan Tosun konuşmacı olarak katıldı.

TOGÜ AFAMER Müdürü Dr. Mehtap Aras'ın moderatörlüğünde yapılan söyleşide Abdulkadir Tezcan, afet riskinin azaltılmasına yönelik olarak yapılması gerekenler, tedbirler ve deneyimler hakkında bilgiler paylaştı.

Okan Tosun ise arama kurtarma ve gönüllülük faaliyetlerini anlattı.

Dinleyicilerden gelen soruları da cevaplayan Tezcan ve Tosun çekilişle belirlenen 20 öğrenciye afet çantası hediye etti.

Söyleşi sonrası Tezcan ve Tosun'a hediye takdim edildi.