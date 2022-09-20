Tokat'ta ağaçlara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
M.D idaresindeki 60 TP 850 plakalı otomobil, Tokat- Turhal kara yolu Kat köyü kavşağı yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolda çıkarak şarampoldeki kavak ağaçlarına çarptı.
Araç içinde sıkışan sürücü Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı.
Yaralanan sürücü ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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