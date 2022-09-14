Tokat'ta Ahilik Haftası kutlandı - Son Dakika
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Tokat'ta Ahilik Haftası kutlandı

14.09.2022 15:08
Tokat'ta Ahilik Haftası kutlandı

Tokat'ta ahilik Haftası kutlandı.

Tokat'ta ahilik Haftası kutlandı.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, 35'inci Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında Tokat Valiliği, Tokat Belediyesi ile Tokat Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın düzenlediği esnaf buluşması ve Ahilik Kaftan Giydirme Programında esnaflarla bir araya geldi.

Programda konuşan Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, ahilik geleneğinin nesilden nesle aktarılan önemli bir kültürel değer olduğunu söyledi.

Tokat'ın ahilik kültürünü devam ettiren şehirlerden biri olduğuna dikkat çeken Eroğlu, "Tokat'ımız bir esnaf şehri. Aynı zamanda esnaflığı ahilik geleneklerine göre yapan değerli esnaflarımız bugüne kadar Tokat'ımızın yüzünü ak ettiler. Esnafımızdan kaynaklanan kötü bir haber duyulmadı. Kendisine bir adres sorulduğu zaman adresi tarif eden değil, adrese kadar eşlik eden bir yardımseverlik duygusu esnafımızın kültürünü koruduğunu gösteren güzel bir örnektir." dedi.

Tokat'ta yaptıkları çalışmalarda esnafın görüşlerine önem verdiklerini dile getiren Eroğlu, "Esnaflarımızı ziyaret ettiğimizde bizleri candan, samimi olarak karşılıyorlar. Bizler çalışmalarımızı onların görüşlerini alarak yapıyoruz. Ben yaptım, oldu demiyoruz. Eleştirilerini dikkate alıyoruz. Esnaflarımızın yoğun olarak bulunduğu bölgelerde yaptığımız çalışmalarda bir taraftan şehrimizi güzelleştirirken bir taraftan o bölgede yerel ticaretin güçlenmesi için onların görüşlerine, rehberliğine başvuruyoruz. Esnaflarımızın görüşleriyle yönetime katılması sayesinde birlikte yönetim anlayışını gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

Eroğlu, daha sonra esnaflara kaftan giydirdi.

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Kaynak: AA

Ahilik Haftası, Tokat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tokat'ta Ahilik Haftası kutlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tokat'ta Ahilik Haftası kutlandı - Son Dakika
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