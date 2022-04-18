Tokat'ta ahır yangınında 3 buzağı telef oldu - Son Dakika
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Tokat'ta ahır yangınında 3 buzağı telef oldu

18.04.2022 22:41
Tokat'ta ahır yangınında 3 buzağı telef oldu

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde bir ahırda çıkan yangında 3 buzağı telef oldu.

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde bir ahırda çıkan yangında 3 buzağı telef oldu.

Edinilen bilgiye göre, Reşadiye ilçesi Sazak köyü Şıhlıkırık Mahallesi'nde akşam saatlerinde Rafet Karlı'ya (46) ait ahırda çıkan yangın bitişiğinde bulunan İbrahim Karlı'nın (82) evine sıçradı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına Reşadiye Belediyesi itfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman İşletme Şefliği'ne ait bir arazöz müdahale etti. Yaklaşık 2 saatte kontrol altına alınan yangında ahırdaki 3 buzağı telef olurken, İbrahim Karlı'ya ait ev ve odunluk da kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri soğutma çalışmalarını sürdürürken, yangının çıkış nedeninin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı. Reşadiye Kaymakamı Talat Tabur da olay yerinde incelemelerde bulunarak, çalışmaları yakından takip etti. - TOKAT

Tokat'ta ahır yangınında 3 buzağı telef oldu
Tokat'ta ahır yangınında 3 buzağı telef oldu
Tokat'ta ahır yangınında 3 buzağı telef oldu
Tokat'ta ahır yangınında 3 buzağı telef oldu

YORUMLAR
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Reşadiye, İtfaiye, Yangın, Tokat, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tokat'ta ahır yangınında 3 buzağı telef oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tokat'ta ahır yangınında 3 buzağı telef oldu - Son Dakika
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