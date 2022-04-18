Tokat'ta ahır yangınında 5 büyükbaş öldü - Son Dakika
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Tokat'ta ahır yangınında 5 büyükbaş öldü

18.04.2022 23:59
Tokat'ta ahır yangınında 5 büyükbaş öldü

TOKAT'ın Reşediye ilçesinde çıkar ahır yangınında 5 büyükbaş hayvan öldü.

TOKAT'ın Reşediye ilçesinde çıkar ahır yangınında 5 büyükbaş hayvan öldü.

Yangın akşam saatlerinde Reşadiye ilçesine bağlı Sazak Köyü Şiflikırık Mahallesi'nde yaşandı. Rafet Karlı'ya (46) ait ahırda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, bitişiğinde bulunan İbrahim Karlı'nın (82) evine de sıçradı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına Reşadiye Belediyesi itfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman İşletme Şefliği'ne ait bir arazöz ile müdahale edildi. Reşadiye Kaymakamı Talat Tabur da olay yerine giderek incelemerlerde bulundu. Kontrol altına alınan yangında ahırdaki 5 büyükbaş hayvan öldü. Bitişikteki evde de hasar oluştu.


Tokat'ta ahır yangınında 5 büyükbaş öldü
Tokat'ta ahır yangınında 5 büyükbaş öldü
Tokat'ta ahır yangınında 5 büyükbaş öldü
Tokat'ta ahır yangınında 5 büyükbaş öldü
Tokat'ta ahır yangınında 5 büyükbaş öldü
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Reşadiye, Yangın, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tokat'ta ahır yangınında 5 büyükbaş öldü - Son Dakika


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