Tokat'ta ahırda çıkan yangında 3 buzağı telef oldu - Son Dakika
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Tokat'ta ahırda çıkan yangında 3 buzağı telef oldu

18.04.2022 23:38
Tokat'ta ahırda çıkan yangında 3 buzağı telef oldu

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde ahırda çıkan yangında 3 buzağı telef oldu.

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde ahırda çıkan yangında 3 buzağı telef oldu.

İlçeye bağlı Sazak köyü Şıflıkırık Mahallesi'nde Rafet Karlı'ya ait ahırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın bitişikte bulunan İbrahim Karlı'ya ait eve sıçradı.

Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine haber verdi.

Reşadiye Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonrasında yangın söndürüldü.

Yangında 3 buzağı telef oldu. Ev kullanılmaz hale geldi.

Reşadiye Kaymakamı Talat Tabur, köye giderek yetkililerden bilgi aldı.

Tokat'ta ahırda çıkan yangında 3 buzağı telef oldu
Tokat'ta ahırda çıkan yangında 3 buzağı telef oldu

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Reşadiye, İtfaiye, Yangın, Tokat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Tokat'ta ahırda çıkan yangında 3 buzağı telef oldu - Son Dakika
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