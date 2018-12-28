Son Dakika Haberleri: Tokat'ta Ahırın Tavanı Çöktü

Tokat'ta Ahırın Tavanı Çöktü

2 saat önce

Tokat'ın Almus ilçesinde ahırın tavanının çökmesi sonucu 1 büyükbaş hayvan telef oldu, 10'u da yaralandı.

Tokat'ta Ahırın Tavanı Çöktü, System.String[]
Tokat'ın Almus ilçesinde ahırın tavanının çökmesi sonucu 1 büyükbaş hayvan telef oldu, 10'u da yaralandı.

Çevreli beldesinde yoğun yağışın ardından biriken kar nedeniyle Harun Kepenk'e ait ahırın tavanı çöktü.

Çöken tavanın altında kalan büyükbaş hayvanların kurtarılması için vatandaşlar ve belediye ekiplerince çalışma yapıldı.

Çıkarılan hayvanlardan birinin telef olduğu, 10'unun ise yaralandığı belirlendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 12:41 Kaynak: AA

Çevreli, Almus, Tokat, Güncel
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