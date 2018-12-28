Tokat'ta Ahırın Tavanı Çöktü
2 saat önce
Tokat'ın Almus ilçesinde ahırın tavanının çökmesi sonucu 1 büyükbaş hayvan telef oldu, 10'u da yaralandı.
Tokat
'ın Almus
ilçesinde ahırın tavanının çökmesi sonucu 1 büyükbaş hayvan telef oldu, 10'u da yaralandı. Çevreli
beldesinde yoğun yağışın ardından biriken kar nedeniyle Harun Kepenk'e ait ahırın tavanı çöktü.
Çöken tavanın altında kalan büyükbaş hayvanların kurtarılması için vatandaşlar ve belediye ekiplerince çalışma yapıldı.
Çıkarılan hayvanlardan birinin telef olduğu, 10'unun ise yaralandığı belirlendi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 12:41 Kaynak: AA
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