Tokat'ta aile bağlarını güçlendirmek için 20 bin aileye eğitim verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tokat'ta aile bağlarını güçlendirmek için 20 bin aileye eğitim verildi - Son Dakika

Tokat'ta aile bağlarını güçlendirmek için 20 bin aileye eğitim verildi

6 saat önce

Tokat Valiliğinin öncülüğünde İl Müftülüğü tarafından yürütülen Diyanet Tokat Projesi kapsamında açılan "Aile Okulu"nda eğitim alanlar için sertifika töreni düzenlendi.

Tokat'ta aile bağlarını güçlendirmek için 20 bin aileye eğitim verildi, System.String[]

Tokat Valiliğinin öncülüğünde İl Müftülüğü tarafından yürütülen Diyanet Tokat Projesi kapsamında açılan "Aile Okulu"nda eğitim alanlar için sertifika töreni düzenlendi.

Eğitimlerini tamamlayan ailelere sertifika verilmesi için 26 Haziran Atatürk Kültür Sarayı'nda düzenlenen tören, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan "Aile" konulu sinevizyon gösterimi sunuldu.

Vali Ozan Balcı, yaptığı konuşmada, ailenin toplumun temeli olduğuna işaret etti.

Ailede huzur olmayınca mutluluğun olmayacağını belirten Balcı, şunları dile getirdi:

"Aileye adalet, merhamet, vicdan, fedakarlık hakim olmalı. Ama aileler helal lokmayla inşa edilmeli. Helal lokmayı çok önemsiyorum. Bizim dinimiz, inancımız kul hakkı üzerine kurulu. Bir insanın kalitesini belirleyen ölçütler vardır. Bir kadının ya da bir erkeğin kalitesini, toplumdaki yerini, birbirimize karşı davranışlarımız belirler. Bizim birbirimize karşı davranışlarımız kaliteli ise bu bizim durumumuzu, medeniyetimizi ve toplumdaki yerimizi gösterir." dedi.

Eğitimlerin 2 ay önce başladığını ifade eden Balcı, "Aile Okulu kapsamında 20 bin aileye eğitim verildi. Çok güzel bir etkinlik oldu. Emeği geçen bütün arkadaşlarımıza ve katılımcılara teşekkür ediyorum. Hepinize toplumda, evde huzur ve mutluluk diliyorum. Evlerinizde huzur, adalet, vicdan ve fedakarlık hakim olsun diyorum." diye konuştu.

Eğitime katılan kursiyerlerin bir bölümüne belgeleri Vali Balcı ve eşi Sonay Balcı ile protokol üyeleri tarafından verildi.

Sertifika töreninin ardından İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili, aile eğitimini anlattı. Kayseri İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven ise "Aile Olmak, Aile Kalmak" konulu sunum yaptı.

Huzur, Balcı, Tokat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 03:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Bakan Akar'dan ABD'ye F-35 resti: Başka arayışlara girmek zorunda kalacağız
MHP'li Erzincan Belediyesi, T.C. ibaresi ekledi Kırmızı uyarı verilen Antalya'nın son meteoroloji radarı görüntüsü paylaşıldı Edirne'de paniğe neden olan saldırgan polisi alarma geçirdi! Özel Harekat operasyon yaptı

Son Dakika Haberleri
22:06 Trump'a yönelik azil mahkemesi gelecek ay kurulabilir - Son Dakika
22:05 (Özel görüntülerle) ESENYURT'TA HAREKETLİ ANLAR, POLİS ELİNDE SİLAH OLAN ŞÜPHELİYİ BÖYLE VURDU (1) - Son Dakika
22:04 Paris'te galatasaray taraftarlarına meşaleli saldırı - Son Dakika
22:01 Muğla'da hortum (3) - Son Dakika
22:00 Esenyurt'ta silahlı kavga: 5 yaralı - Son Dakika
21:49 Son dakika: Bakan Akar'dan ABD'ye F-35 resti: Başka arayışlara girmek zorunda kalacağız - Son Dakika
21:22 MHP'li Erzincan Belediyesi, T.C. ibaresi ekledi - Son Dakika
21:17 Kırmızı uyarı verilen Antalya'nın son meteoroloji radarı görüntüsü paylaşıldı - Son Dakika
20:10 Edirne'de paniğe neden olan saldırgan polisi alarma geçirdi! Özel Harekat operasyon yaptı - Son Dakika
19:08 Antalya'da yağış gece yarısında hızlanacak - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2019 22:06:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tokat'ta aile bağlarını güçlendirmek için 20 bin aileye eğitim verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]