Tokat'ta aile bağlarını güçlendirmek için 20 bin aileye eğitim verildi - Son Dakika

Tokat Valiliğinin öncülüğünde İl Müftülüğü tarafından yürütülen Diyanet Tokat Projesi kapsamında açılan "Aile Okulu"nda eğitim alanlar için sertifika töreni düzenlendi.

Eğitimlerini tamamlayan ailelere sertifika verilmesi için 26 Haziran Atatürk Kültür Sarayı'nda düzenlenen tören, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan "Aile" konulu sinevizyon gösterimi sunuldu.

Vali Ozan Balcı, yaptığı konuşmada, ailenin toplumun temeli olduğuna işaret etti.

Ailede huzur olmayınca mutluluğun olmayacağını belirten Balcı, şunları dile getirdi:

"Aileye adalet, merhamet, vicdan, fedakarlık hakim olmalı. Ama aileler helal lokmayla inşa edilmeli. Helal lokmayı çok önemsiyorum. Bizim dinimiz, inancımız kul hakkı üzerine kurulu. Bir insanın kalitesini belirleyen ölçütler vardır. Bir kadının ya da bir erkeğin kalitesini, toplumdaki yerini, birbirimize karşı davranışlarımız belirler. Bizim birbirimize karşı davranışlarımız kaliteli ise bu bizim durumumuzu, medeniyetimizi ve toplumdaki yerimizi gösterir." dedi.

Eğitimlerin 2 ay önce başladığını ifade eden Balcı, "Aile Okulu kapsamında 20 bin aileye eğitim verildi. Çok güzel bir etkinlik oldu. Emeği geçen bütün arkadaşlarımıza ve katılımcılara teşekkür ediyorum. Hepinize toplumda, evde huzur ve mutluluk diliyorum. Evlerinizde huzur, adalet, vicdan ve fedakarlık hakim olsun diyorum." diye konuştu.

Eğitime katılan kursiyerlerin bir bölümüne belgeleri Vali Balcı ve eşi Sonay Balcı ile protokol üyeleri tarafından verildi.

Sertifika töreninin ardından İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili, aile eğitimini anlattı. Kayseri İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven ise "Aile Olmak, Aile Kalmak" konulu sunum yaptı.