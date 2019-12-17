Tokat'ta aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele toplantısı yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tokat'ta aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele toplantısı yapıldı - Son Dakika

Tokat'ta aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele toplantısı yapıldı

6 saat önce

Tokat'ta, aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele toplantısı gerçekleştirildi.

Tokat'ta aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele toplantısı yapıldı, System.String[]

Tokat'ta, aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele toplantısı gerçekleştirildi.

Valilik toplantı salonunda Vali Ozan Balcı başkanlığında düzenlenen toplantıda, aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele alanında çalışan tüm kurumların 2019 yılı verileri değerlendirildi, mevcut duruma ilişkin analiz yapıldı.

İl ve ilçelerdeki 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında olay ve başvuru sayıları, kanun kapsamında alınan tedbirlerin niteliği, uygulamanın daha iyiye götürülmesi için il ve ilçe bazı ile ve bakanlıklar tarafından planlanması gereken tedbirler değerlendirildi.

Son dönemde yaşanan olayların analizi de yapılarak, benzer nitelikte olay gerçekleşmemesi için alınması gereken tedbirler görüşüldü.

Balcı, Tokat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 12:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Palandöken'de, gün batımında ortaya çıkan insan silüeti vatandaşın ilgisini çekti
Market çalışanı, parasını vermeden meyve yiyen turisti bıçakladı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe kritik görüşmeler Sahte üsteğmen 5 kişiyi dolandırdı

Son Dakika Haberleri
19:40 Eminönü'nde iş yerinin altında tünel kazan şahıs gözaltında - Son Dakika
19:40 AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger: "Avrupa Birliği bu görüşü desteklemektedir" - Son Dakika
19:39 Sınır güvenliğine "Ateş" takviyesi (2) - Son Dakika
19:38 Konya polisi yaralayıp kaçan suriyeli eşini kıramayınca yakalandı - Son Dakika
19:38 Antalya'da otomobilin köprünün beton blokuna çarptığı kazada ölü sayısı 4'e çıktı - Son Dakika
17:34 Palandöken'de, gün batımında ortaya çıkan insan silüeti vatandaşın ilgisini çekti - Son Dakika
17:25 Market çalışanı, parasını vermeden meyve yiyen turisti bıçakladı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2019 19:41:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tokat'ta aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele toplantısı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]