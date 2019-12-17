Tokat'ta aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele toplantısı yapıldı - Son Dakika

Tokat'ta, aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele toplantısı gerçekleştirildi.

Valilik toplantı salonunda Vali Ozan Balcı başkanlığında düzenlenen toplantıda, aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele alanında çalışan tüm kurumların 2019 yılı verileri değerlendirildi, mevcut duruma ilişkin analiz yapıldı.

İl ve ilçelerdeki 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında olay ve başvuru sayıları, kanun kapsamında alınan tedbirlerin niteliği, uygulamanın daha iyiye götürülmesi için il ve ilçe bazı ile ve bakanlıklar tarafından planlanması gereken tedbirler değerlendirildi.

Son dönemde yaşanan olayların analizi de yapılarak, benzer nitelikte olay gerçekleşmemesi için alınması gereken tedbirler görüşüldü.