Tokat'ta "Ailemiz, İlk Okulumuz" etkinliği düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Tokat'ta "Ailemiz, İlk Okulumuz" etkinliği düzenlendi

09.03.2022 17:28
Tokat'ta "Ailemiz, İlk Okulumuz" etkinliği düzenlendi

Tokat'ta "Ailemiz, İlk Okulumuz" etkinliği gerçekleştirildi.

Tokat'ta "Ailemiz, İlk Okulumuz" etkinliği gerçekleştirildi.

Tokat Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yapılan program, Tokat Belediyesi kültür etkinlikleri çerçevesinde 26 Haziran Atatürk Kültür Sarayı'nda düzenlendi.

"Ailemiz, ilk okulumuz" konulu söyleşide aile ilişkilerinin nasıl olması gerektiğini milli ve manevi değerler ışığında aktaran aile danışmanı ve yazar Saliha Erdim, çocuk eğitimi, toplum huzuru ve gelişiminde ailenin önemli bir faktör olduğunu ifade etti.

Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, ailenin toplumun çekirdek yapısını oluşturduğunu vurgulayarak, "Aileyi ne kadar güçlü tutarsak toplumumuz o kadar güçlü olur. Mutlu aile huzurlu toplum için Tokat Belediyesi olarak her türlü sosyal aktivite ve etkinliklerimize devam edeceğiz." dedi.

Eroğlu, Erdim'e de Tokat'a özgü el sanatlarından oluşan hediye takdim etti.

YORUMLAR
500
Kadınlar Günü'nde karısını darbetmekle suçlanan şüpheli tutuklandı Kadınlar Günü'nde karısını darbetmekle suçlanan şüpheli tutuklandı Hepsiburada'dan 'Geleceğin Güçlü Kadınları'na güçlü bir destek daha Hepsiburada'dan 'Geleceğin Güçlü Kadınları'na güçlü bir destek daha

Dünya Kadınlar Günü, Tokat Belediyesi, Tokat, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tokat'ta 'Ailemiz, İlk Okulumuz' etkinliği düzenlendi - Son Dakika


Son Dakika
18:24 İsrail Cumhurbaşkanı 19 yıl sonra Türkiye'de: Hepimiz için bereket getirir
18:22 Savaşa sessiz kaldı! Ukrayna Milli Takımı'nda yer alan futbolcunun tüm unvanları geri alındı
18:17 Dost olmayan ülkeler belirlendi! Rusya tespit ettiği şirketleri kamulaştırıyor
18:13 Köpekten kaçarken kamyon çarpmıştı! Baba kızının sağlık durumundan bahsetti:10 dakika kalbi durdu
17:54 Selda Bağcan'dan Gülşen'e eleştiri geldi: Tasvip etmiyorum
17:39 Enes Ünal başarısıyla gururlandırdı! Yine ayın oyuncusu seçildi
17:30 Hamile kadın doktorun söyledikleriyle neye uğradığını şaşırdı! İkinci rahminden de hamile kaldı
17:22 Zelenski isyan etti: Hava sahasını kapatmazsanız, bu felaketten siz de sorumlu olacaksınız
17:15 Galatasaray'dan 13 hakem kararına tepki geldi: Türk futbolundaki büyük sorunların varlığının bir kabulüdür
17:03 Tren istasyonunda herkesin gözü önünde cinsel ilişkiye giren çift, az kalsın linç ediliyordu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2022 18:34:50. #1.11#
SON DAKİKA: Tokat'ta "Ailemiz, İlk Okulumuz" etkinliği düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement