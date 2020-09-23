TOKAT Valisi Ozan Balcı, koronavirüs testi pozitif olan ve evde ailesini tehlikeye atmak istemeyenlerin yurtlarda ücretsiz olarak izole edileceğini söyledi.

Tokat Valisi Ozan Balcı, beraberinde Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu , İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kınay, İl Sağlık Müdürü Ahmet Sümbül ve İl Hıfzıssıhha Kurulu Üyeleri ile "Sağlık İçin, Hepimiz İçin" mottosuyla koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan kararların sahadaki uygulamalarını yerinde denetledi. Denetimlerde Vali Balcı ve beraberindekiler esnafları ziyaret ederek maske, mesafe ve hijyen konusunda uyarılarda bulundu.Tokat'ta maske konusunda başarılı olduklarını ifade eden Vali Balcı, "Tokatlı hemşerilerimizi tebrik ediyorum. Sosyal mesafe konusunda da dikkat ediliyor. Ben il valisi olarak bundan mutluyum. İnsanlarımızın alınan kararlara ve dikkat edilmesi gereken hususlara uyulmasından dolayı mutluyum. Sosyal sorumluluk gereği sadece kendimize değil, bütün topluma karşı biz mesulüz. Toplumda yaşadığımız insanlar arasında kronik hastalarımız, engellilerimiz, yaşlılarımız var. O yüzden birbirimizi korumamız lazım" dedi. 'İSTEYENLER YURTTA KALACAK'

Evde karantina uygulamalarının devam ettiğini belirten Vali Balcı, "Hastalarımızın evde karantinaya uymalarını rica ediyorum. Kurallara uymayanlar mecburi yurtlara alınacak. Ayrıca evde karantinada kalamayacağını, diğer çoluk çocuğuna zarar vereceğini düşünen varsa onlar da gönüllü olarak yurtlarda kalabilir. Ancak şu anda yurtlarda kalan hiç bir vatandaşımız yok" diye konuştu.