Tokat'ta "AK kadınlar yerli üretir, milli tüketir, ekonomiye destek verir" etkinliği - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tokat'ta 'AK kadınlar yerli üretir, milli tüketir, ekonomiye destek verir' etkinliği - Son Dakika

Tokat'ta "AK kadınlar yerli üretir, milli tüketir, ekonomiye destek verir" etkinliği

7 saat önce

AK Parti Tokat Kadın Kolları İl Başkanlığı tarafından "AK kadınlar yerli üretir, milli tüketir, ekonomiye destek verir" etkinliği düzenlendi.

Tokat'ta

AK Parti Tokat Kadın Kolları İl Başkanlığı tarafından "AK kadınlar yerli üretir, milli tüketir, ekonomiye destek verir" etkinliği düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda açılan çarşıda, 11 ilçede üretim yapan ve üretime katkı sağlayan kadınlar stant açtı.

Stantlarda ilçelere ait el sanatları, yöresel yemekler ve el işlerinin tanıtımı ile satışı yapıldı.

AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Havva Sabuncuoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, meydanda bir gün sürecek stant açtıklarını söyledi.

Etkinliğe Tokatlıları beklediklerini dile getiren Sabuncuoğlu, "Partimiz tarafından 81 ilimizde eş zamanlı Yerli Malı Haftası dolayısıyla etkinliğimiz var. Geçen yıl da bunu gerçekleştirmiştik." dedi.

Stantları AK Parti İl Başkanı Metin Polat ve yönetim kurulu üyeleri de gezdi.

AK Parti, Tokat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 03:10 Kaynak: AA
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